Подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в воронежской школе

18 сентября 2025, 20:29

Фото: iStock/GankaTt

В одной из школ Острогожского района утром 17 сентября предотвратили попытку совершения преступления. Несовершеннолетний подросток пришёл в учебное заведение, вооружённый ножами и молотком, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Воронежской области.