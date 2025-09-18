Подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в воронежской школе
В одной из школ Острогожского района утром 17 сентября предотвратили попытку совершения преступления. Несовершеннолетний подросток пришёл в учебное заведение, вооружённый ножами и молотком, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Воронежской области.
По данным следствия, школьника удалось оперативно задержать благодаря действиям сотрудников школы. После задержания его передали правоохранительным органам.
По факту произошедшего в отношении школьника возбудили уголовное дело. Юношу подозревают в приготовлении к совершению преступления с применением оружия.
Сейчас с подростком проводятся необходимые следственные действия. СК рассматривает вопрос о помещении подозреваемого в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Отмечается, что в рамках расследования выполняется комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление мотивов, всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.
Расследование продолжается.
