Достижения.рф

«Воешь, кобыла!»: разъярённый петербуржец сорвал урок вокала и разгромил студию

В Петербурге разъярённый мужчина сорвал урок вокала и разгромил творческую студию
Фото: iStock/Berezko

Разъярённый петербуржец ворвался в творческий кластер, где проходил урок вокала, и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Инцидент произошёл в районе 23:00 накануне, 17 сентября. Мужчина влетел в помещение с криками, распинал мебель и до жути напугал преподавательницу Софию и её ученицу. В этот момент они занимались вокалом – в этот день занятие проходило гораздо позже обычного из-за вынужденных сдвигов в расписании.

Учительница рассказала, что ранее не сталкивалась с проблемами из-за шума и не получала жалоб. Сам кабинет находится в творческом кластере, где соседствуют студии разных направлений, но прямо напротив располагается жилой дом.

После инцидента владельцы студии – две девушки – обратились в полицию с заявлением о нарушении порядка.

Отметим, что инцидент произошёл в период действия в Петербурге «закона о тишине», запрещающего шуметь после 22:00.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0