«Воешь, кобыла!»: разъярённый петербуржец сорвал урок вокала и разгромил студию

18 сентября 2025, 21:02

В Петербурге разъярённый мужчина сорвал урок вокала и разгромил творческую студию

Фото: iStock/Berezko

Разъярённый петербуржец ворвался в творческий кластер, где проходил урок вокала, и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».