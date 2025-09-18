«Воешь, кобыла!»: разъярённый петербуржец сорвал урок вокала и разгромил студию
Разъярённый петербуржец ворвался в творческий кластер, где проходил урок вокала, и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл в районе 23:00 накануне, 17 сентября. Мужчина влетел в помещение с криками, распинал мебель и до жути напугал преподавательницу Софию и её ученицу. В этот момент они занимались вокалом – в этот день занятие проходило гораздо позже обычного из-за вынужденных сдвигов в расписании.
Учительница рассказала, что ранее не сталкивалась с проблемами из-за шума и не получала жалоб. Сам кабинет находится в творческом кластере, где соседствуют студии разных направлений, но прямо напротив располагается жилой дом.
После инцидента владельцы студии – две девушки – обратились в полицию с заявлением о нарушении порядка.
Отметим, что инцидент произошёл в период действия в Петербурге «закона о тишине», запрещающего шуметь после 22:00.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
