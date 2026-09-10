Дети проверяли лайфхак из интернета и сожгли 10 тонн сена в Бурятии
Дети проверяли лайфхак из интернета и сожгли 10 тонн сена в Бурятии. Об этом сообщили в региональном МЧС.
9 сентября в Закаменском районе произошёл пожар. Два брата, пяти и восьми лет, обнаружили во дворе зажигалку и решили провести эксперимент, который нашли в интернете: они хотели узнать, как быстро потушить сено.
Однако их план не удался, и детям пришлось бежать к матери, чтобы сообщить о своём поступке. Мальчики не смогли самостоятельно справиться с огнём.
На место происшествия прибыли три команды пожарных, пять тракторов, два пожарных автомобиля и десять местных жителей. Спасатели из МЧС ликвидировали возгорание за полтора часа. Согласно информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
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