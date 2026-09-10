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Сын избил пожилую мать ногами из-за беспорядка в комнате

В Хабаровске сын забил мать из-за беспорядка в комнате
Фото: iStock/Backiris

В Хабаровске 61-летний мужчина избил пожилую мать из-за беспорядка в комнате. Об этом информирует СУ СК России по региону.



Утром 31 августа россиянин пришёл к матери, чтобы разбудить её. В комнате он заметил беспорядок и разбросанные вещи, что вызвало у него гнев.

В порыве ярости местный житель напал на пожилую женщину и избил её руками и ногами. После этого злоумышленник ушёл, чтобы выпить спиртного.

Вечером того же дня он вернулся к матери, чтобы проверить состояние пострадавшей. Однако, обнаружив пенсионерку без признаков жизни, нападавший вызвал скорую помощь и полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 4 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение, он взят под стражу до завершения расследования. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Коршунова

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