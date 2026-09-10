Сын избил пожилую мать ногами из-за беспорядка в комнате

10 сентября 2026, 10:48

В Хабаровске сын забил мать из-за беспорядка в комнате

Фото: iStock/Backiris

В Хабаровске 61-летний мужчина избил пожилую мать из-за беспорядка в комнате. Об этом информирует СУ СК России по региону.