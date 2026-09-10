Пенсионер с оружием напал на судью во время оглашения приговора
В Нигерии 87-летний мужчина в зале суда набросился с мачете на судью. Об этом информирует Punch.
Во время заседания пожилой человек выхватил мачете и нанес несколько ударов судье по руке. Полученные травмы оказались серьезными. Уточняется, что пострадавшего срочно госпитализировали.
Инцидент произошел в присутствии всех участников судебного процесса. Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. После задержания мужчина выразил сожаление и признал свою вину.
Ранее сообщалось, что лишённый прав водитель насмерть сбил ребёнка в Ингушетии и скрылся с места ДТП. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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