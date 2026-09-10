Российского пенсионера арестовали в Турции по делу о домогательствах
Пенсионера из России арестовали за сексуальные домогательства к сотрудницам отеля в Турции. Об этом пишет SHOT.
62-летний мужчина приехал в пятизвёздочный отель в тихом курортном посёлке Инжекум, чтобы отдохнуть. Он попытался завести знакомства с несколькими сотрудницами гостиницы, но его поведение было настолько вызывающим и настойчивым, что персонал обратился в полицию.
Россиянина задержали и доставили в полицейский участок для допроса. После этого суд принял решение о его заключении в закрытую тюрьму типа L в Алании. В такие учреждения обычно помещают за тяжкие и средней тяжести преступления. Вместо долгожданного отдыха на турецком побережье турист оказался в камере, рассчитанной на 20 человек, с ограниченным прогулочным двориком.
Читайте также: