Российского пенсионера арестовали в Турции по делу о домогательствах

10 сентября 2026, 12:34

SHOT: 62-летнего пенсионера из РФ арестовали в Турции по делу о домогательствах

Фото: iStock/Yingko

Пенсионера из России арестовали за сексуальные домогательства к сотрудницам отеля в Турции. Об этом пишет SHOT.