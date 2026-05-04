В Подольске кладовщики украли с работы товары на 440 тысяч рублей
11 мобильных телефонов общей стоимостью 440 тысяч рублей похитили со склада коммерческого предприятия в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию подал представитель компании. Расследование показало, что телефоны украли два работника склада — мужчина и женщина, приехавшие в Московскую область из Астрахани.
«Украденное недобросовестные сотрудники сдали в скупку», — отмечается в сообщении.Обоих подозреваемых задержали. Против них завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
