У россиянки украли 18 тысяч долларов из номера пятизвездочного отеля в Турции
У российской туристки украли 18 тысяч долларов из номера пятизвездочного отеля «Kempinski Antalya» в Турции. Об этом она рассказала в соцсетях.
Летом 2025 года девушка по имени Амина прилетела в Анталию со своей семьей. До этого она продала квартиру в Батуми за 40 тысяч долларов, задекларировала деньги и привезла их с собой.
По словам девушки, она хранила наличные не в сейфе, но кто-то из родных постоянно находился в номере, поэтому сумка была под присмотром. Однако в один из дней вся семья уехала в Старый город, оставив деньги в номере. Вернувшись, Амина обнаружила, что из 40 тысяч долларов осталось только 22.
Девушка обратилась к сотрудникам отеля, но те заявили, что в пятизвездочном комплексе нет камер видеонаблюдения. Полицию вызвали, но открывать дело предложили только на следующий день, хотя Амина должна была вылетать в Нью-Йорк.
Когда она начала снимать происходящее на видео, чтобы придать ситуации огласку, работник гостиницы начал возмущаться и угрожать ей. В итоге семья решила, что Амина улетит, а ее мать останется, чтобы подать заявление в полицию.
Дело возбудили, однако за год виновных так и не нашли. Россиянка предполагает, что кражу могли совершить сотрудники отеля, и утверждает, что ее случай — не единственный. На ее обращения турецкая сторона пока не отвечает. Кроме того, отель удалил свою страницу в соцсетях после публикаций Амины.
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