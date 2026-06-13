В Германии преступники украли у супружеской пары €100 тысяч, выдав себя за полицейских

13 июня 2026, 19:10

Bild: в ФРГ преступники выдали себя за полицейских и украли €100 тысяч

Фото: istockphoto/picturesd

В Берлине в районе Марцан произошло дерзкое ограбление: несколько вооружённых злоумышленников, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру на 17-м этаже. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.