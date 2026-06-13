В Германии преступники украли у супружеской пары €100 тысяч, выдав себя за полицейских
В Берлине в районе Марцан произошло дерзкое ограбление: несколько вооружённых злоумышленников, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру на 17-м этаже. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
Преступники напали на проживавшую там супружескую пару, применив слезоточивый газ. Мужчина и женщина получили тяжёлые травмы: потерпевшую ударили прикладом оружия по голове, её супругу нанесли колотое ранение. Злоумышленники похитили около 100 тысяч евро наличными.
Одного из нападавших задержали сыновья пострадавших ещё до прибытия полиции, однако его сообщникам удалось скрыться с деньгами. Прокуратура подтвердила факт происшествия и сообщила о проведении расследования.
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