09 июля 2026, 15:05

Baza: Четыре человека пропали после опрокидывания лодки на реке Алдан в Якутии

Фото: iStock/Adam Bartosik

Четыре человека пропали после опрокидывания лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом пишет Baza.