Четыре человека пропали после опрокидывания лодки на реке Алдан в Якутии
Четыре человека пропали после опрокидывания лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом пишет Baza.
В 25 километрах вверх по течению от поселка Угоян опрокинулась моторная лодка «Обь», на борту которой было пять человек. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, о судьбе остальных пока ничего не известно.
К месту событий уже прибыли четыре поисково-спасательных катера. Спасатели нашли вещи, которые, вероятно, принадлежали пассажирам перевернувшейся лодки. Поисковые работы продолжаются.
Ранее стало известно, что в Иркутской области нашли тело четырехлетнего мальчика после трагедии на реке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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