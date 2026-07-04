Мать и пятилетняя дочь загадочно пропали в Красноярском крае
Мать и пятилетняя дочь загадочно пропали в Красноярском крае. Об этом пишет SHOT.
32-летняя Екатерина и её пятилетняя дочь покинули Ачинск спустя пять дней после дня рождения матери. Последний раз их видели в Красноярске, но очевидцы утверждают, что женщина была одна, без дочери.
Муж пропавшей обратился в полицию, сообщив, что она уходила от него и раньше, но он тогда не обращался за помощью. Друзья Екатерины описывают её как странную: россиянка часто проводила время в одиночестве в подъезде и ранее сбегала от родителей.
Супруг утверждает, что накануне не было ссор. Однако местные жители предполагают, что Екатерина и её дочь могли сбежать из-за проблем в отношениях. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.
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