Дети жестоко избили приемного ребенка в Хабаровском крае и хотели изнасиловать

03 октября 2025, 12:19

Фото: istockphoto/gan chaonan

В селе Булава, Хабаровского края инцидент вызвал общественный резонанс: двое школьников жестоко избили ребёнка, воспитывающегося в приёмной семье. Нападение зафиксировали на видео, которое попало в сеть.