Дети жестоко избили приемного ребенка в Хабаровском крае и хотели изнасиловать
В селе Булава, Хабаровского края инцидент вызвал общественный резонанс: двое школьников жестоко избили ребёнка, воспитывающегося в приёмной семье. Нападение зафиксировали на видео, которое попало в сеть.
По информации Amur Mash, двое мальчиков 10–11 лет потребовали у ребёнка объяснений насчёт якобы распространяемых им слухов. Сначала они запугали его пистолетом с пульками, затем многократно били руками и ногами по голове и животу.
На опубликованных кадрах видно, как жертва просит пощады, но нападавшие смеются, продолжают наносить удары и оскорблять ее.
Родители пострадавшего обратились в полицию. Источник в правоохранительных органах сообщил, что семьи агрессоров состоят на учёте в органах опеки как неблагополучные. Дополнительную сложность вызывает то, что ребёнка ранее систематически травили и оскорбляли сверстники. Кроме того, он стал жертвой сексуального насилия со стороны 14-летнего подростка, который сейчас отбывает наказание в колонии.
Несмотря на пережитое, мальчика описывают как доброго, отзывчивого, с хорошей успеваемостью, любимого в приёмной семье. Правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются.
