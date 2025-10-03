В Челябинске, Омске и Череповце задержаны подозреваемые в хищении 41 млн рублей

03 октября 2025, 12:11

Фото: iStock/blinow61

В ходе совместной спецоперации сотрудников УФСБ России в Челябинске, Омске и Череповце выявлена крупная схема хищения бюджетных средств на сумму свыше 41 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.