В Челябинске, Омске и Череповце задержаны подозреваемые в хищении 41 млн рублей
В ходе совместной спецоперации сотрудников УФСБ России в Челябинске, Омске и Череповце выявлена крупная схема хищения бюджетных средств на сумму свыше 41 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
По данным ведомства, фигурнаты являлись исполнителями муниципального контракта на устранение аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Бывший руководитель предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ), которое находится в собственности администрации города, вместе с директором ООО «Проекты и Решения» с октября 2024 по февраль 2025 года похитили деньги из бюджета. Выяснилось также, что им в противоправной деятельности содействовали представители крупного бизнеса из Златоуста и Миасса.
На основании материалов УФСБ Следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Тракторозаводским районным судом Челябинска бывшему руководителю МУП «ПОВВ» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решается вопрос о мере пресечения для второго фигуранта дела. В УФСБ уточнили, что продолжается расследование, направленное на установление других возможных участников преступной схемы.
