Российские туристы остались без денег в Турции из-за массовой блокировки счетов

03 октября 2025, 11:51

Российским туристам в Турции заблокировали счета платежной системы Letim

Фото: iStock/naumoid

Счета российских клиентов платежной системы Letim, отдыхающих в Турции, заблокировали. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.