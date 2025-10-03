Российские туристы остались без денег в Турции из-за массовой блокировки счетов
Счета российских клиентов платежной системы Letim, отдыхающих в Турции, заблокировали. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В итоге туристы остались в чужой стране без денег. Они не могут ни пополнить, ни снять свои средства. Банкоматы и приложение выдают ошибки.
Отмечается, что Letim некорректно работает в Турции уже третьи сутки. Одни клиенты сталкиваются с вечной загрузкой, другим приходит уведомление «приложение не установлено». При этом представители платежной системы заверяют, что выполнят все переводы. Однако сроки устранения неполадок они не называют.
Как говорится в публикации, в июле пользователи уже жаловались на такие проблемы. Тогда отдыхающие в Турции туристы ломали и резали свои пластиковые карты.
Читайте также: