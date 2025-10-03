Достижения.рф

Российские туристы остались без денег в Турции из-за массовой блокировки счетов

Российским туристам в Турции заблокировали счета платежной системы Letim
Фото: iStock/naumoid

Счета российских клиентов платежной системы Letim, отдыхающих в Турции, заблокировали. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



В итоге туристы остались в чужой стране без денег. Они не могут ни пополнить, ни снять свои средства. Банкоматы и приложение выдают ошибки.

Отмечается, что Letim некорректно работает в Турции уже третьи сутки. Одни клиенты сталкиваются с вечной загрузкой, другим приходит уведомление «приложение не установлено». При этом представители платежной системы заверяют, что выполнят все переводы. Однако сроки устранения неполадок они не называют.

Как говорится в публикации, в июле пользователи уже жаловались на такие проблемы. Тогда отдыхающие в Турции туристы ломали и резали свои пластиковые карты.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0