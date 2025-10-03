«Разрушил семью»: дедушка позвал пятилетнюю внучку в гости и изнасиловал
Суд в ЮАР 56-летний мужчина получил пожизненный срок за изнасилование собственной внучки. Об этом сообщает издание The Citizen.
Все произошло в декабре 2023-го, когда пятилетняя девочка пришла в гости к дедушке. Семья жила на одном участке, но в разных домах. После случившегося ребенок вернулся к родителям и рассказал о крови на белье, и те обратились в полицию. Врач осмотрел малышку и подтвердил факт изнасилования.
Имя осужденного также внесли в национальный реестр сексуальных преступников. Мать пострадавшей заявила, что действия ее отца разрушили семейные отношения, и подчеркнула, что раньше полностью доверяла ему.
