Достижения.рф

Детская хоккейная команда попала в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Ростовом
Фото: istockphoto/z1b

В Ростовской области участники детской хоккейной команды попали в ДТП. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По предварительным данным экстренных служб, авария произошла в районе хутора Потапов Волгодонского района. Столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек, в том числе 17 детей в возрасте от 11 до 16 лет.

В результате погибли двое взрослых — водитель Hyundai и его пассажир. Пять человек, включая троих детей, с ушибами доставили в ЦГБ.

По информации Волк, в медицинские учреждения обратились шесть юных хоккеистов, им оперативно оказали необходимую помощь. Проводится проверка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0