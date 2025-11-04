Детская хоккейная команда попала в ДТП в Ростовской области

04 ноября 2025, 15:19

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Ростовом

Фото: istockphoto/z1b

В Ростовской области участники детской хоккейной команды попали в ДТП. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.