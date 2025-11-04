Детская хоккейная команда попала в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области участники детской хоккейной команды попали в ДТП. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным экстренных служб, авария произошла в районе хутора Потапов Волгодонского района. Столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек, в том числе 17 детей в возрасте от 11 до 16 лет.
В результате погибли двое взрослых — водитель Hyundai и его пассажир. Пять человек, включая троих детей, с ушибами доставили в ЦГБ.
По информации Волк, в медицинские учреждения обратились шесть юных хоккеистов, им оперативно оказали необходимую помощь. Проводится проверка.
