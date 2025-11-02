Россиянин попал в ДТП в Таиланде, но ему не могут сделать операцию

02 ноября 2025, 11:47

SHOT: попавшему в ДТП в Таиланде россиянину нужна срочная операция

Фото: iStock/gorodenkoff

В Таиланде россиянин попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы. Его состояние настолько тяжелое, что транспортировка в Россию невозможна. Однако операция, необходимая для спасения жизни, требует значительных финансовых затрат, которые не могут покрыть родственники пострадавшего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.