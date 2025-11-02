Россиянин попал в ДТП в Таиланде, но ему не могут сделать операцию
В Таиланде россиянин попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы. Его состояние настолько тяжелое, что транспортировка в Россию невозможна. Однако операция, необходимая для спасения жизни, требует значительных финансовых затрат, которые не могут покрыть родственники пострадавшего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ксения и Аркадий прибыли в провинцию Краби 28 октября. Однако их отпуск начался с трагедии: в первый же день они попали в ДТП на мопеде, столкнувшись с автомобилем. Девушка не пострадала, но мужчина получил серьезные травмы. В местной больнице у него диагностировали перелом ребер, повреждение ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты. Из-за этого состояния его нельзя транспортировать самолетом в Россию, так как аневризма может разорваться из-за перепада давления.
Операцию можно провести в соседнем тайском городе, который находится всего в четырех часах езды. Однако врачи требуют за неё три миллиона рублей, поскольку страховка не покрывает случаи, связанные с мопедами. Ксения сообщила, что консульство не смогло оказать помощь. Семья объявила сбор средств.
