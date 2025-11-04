Машина с медиками попала в массовое ДТП на юге Москвы
В Москве на Липецкой улице столкнулись машина скорой помощи, автобус и легковой автомобиль.
По данным Агентства городских новостей «Москва», в результате ДТП пострадал водитель скорой. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Волоколамске легковой автомобиль врезался в частный жилой дом, сообщили в подмосковном управлении МВД. По предварительной информации, инцидент произошёл около 20:30 на 15-м километре автодороги «Суворово—Волоколамск—Руза».
Мужчина 1980 года рождения на Renault съехал в кювет и затем врезался в здание.
