Достижения.рф

Машина с медиками попала в массовое ДТП на юге Москвы

Фото: istockphoto/conejota

В Москве на Липецкой улице столкнулись машина скорой помощи, автобус и легковой автомобиль.



По данным Агентства городских новостей «Москва», в результате ДТП пострадал водитель скорой. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Волоколамске легковой автомобиль врезался в частный жилой дом, сообщили в подмосковном управлении МВД. По предварительной информации, инцидент произошёл около 20:30 на 15-м километре автодороги «Суворово—Волоколамск—Руза».

Мужчина 1980 года рождения на Renault съехал в кювет и затем врезался в здание.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0