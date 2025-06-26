Лобов из «Зенита» пропустил матч из-за кастрюли с макаронами

26 июня 2025, 18:45

Футболист «Зенита» уронил кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа

Фото: iStock / Vladimir Kokorin

Футболист петербургского «Зенита» Никита Лобов получил бытовую травму, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Игрок, по данным канала, уронил себе на ноги кастрюлю с макаронами, в результате чего получил ожог голеностопа и ушиб пальцев.