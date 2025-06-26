Лобов из «Зенита» пропустил матч из-за кастрюли с макаронами

Футболист «Зенита» уронил кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа
Фото: iStock / Vladimir Kokorin

Футболист петербургского «Зенита» Никита Лобов получил бытовую травму, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Игрок, по данным канала, уронил себе на ноги кастрюлю с макаронами, в результате чего получил ожог голеностопа и ушиб пальцев.



Инцидент произошел дома во время приготовления пищи. Травма вынудила Лобова пропустить товарищеский матч против «Балтики».

Несмотря на происшествие, травма оказалась несерьезной, и футболист уже вернулся к тренировкам с основной командой «Зенита».

Виктория Иванченко

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