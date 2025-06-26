В Подмосковье ребенок попал под поезд из-за пьяной матери
В Московской области шестилетняя девочка попала под электричку возле станции Хотьково. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.
По данным mk.ru, инцидент произошел из-за пьяной матери, не заметившей, что дочь слишком близко подошла к железнодорожным путям. Состав задел ребенка по касательной, после чего пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали.
Следовали устанавливают точные обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Перед этим сообщалось, что один из студентов, найденных задавленными тяжелой арматурой в товарном поезде в Подмосковье, оказался сыном вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова.
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