В Подмосковье ребенок попал под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье возбудили уголовное дело после сбития шестилетней девочки поездом
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Московской области шестилетняя девочка попала под электричку возле станции Хотьково. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.



По данным mk.ru, инцидент произошел из-за пьяной матери, не заметившей, что дочь слишком близко подошла к железнодорожным путям. Состав задел ребенка по касательной, после чего пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Следовали устанавливают точные обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Перед этим сообщалось, что один из студентов, найденных задавленными тяжелой арматурой в товарном поезде в Подмосковье, оказался сыном вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0