«Детская мафия» напала на 11-летнего ребёнка и выстрелила в него

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В Санкт-Петербурге компания подростков заманила 11-летнего мальчика на площадку и избила до сотрясения мозга. Об этом стало известно 78.ru.
Мать ребенка сообщила, что отпустила сына гулять во двор жилого комплекса «До Ре Ми». Там же играли соседские дети и мальчик начал бегать с ними. В какой-то момент к нему подошли двое хулиганов.
Один из них толкнул школьника, из-за чего он упал на асфальт. Агрессивные подростки начали бить его ногами по животу. Затем один из юных бандитов достал игрушечный пистолет и выстрелил в щеку мальчику. После издевательств они ушли.
Мальчик самостоятельно добрался домой и пожаловался матери на сильную боль в голове. На теле ребенка было много синяков и ссадин. Медики диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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Один из них толкнул школьника, из-за чего он упал на асфальт. Агрессивные подростки начали бить его ногами по животу. Затем один из юных бандитов достал игрушечный пистолет и выстрелил в щеку мальчику. После издевательств они ушли.
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Алина Юрчак