Детская писательница устроила с мужем дом пыток для приемных детей

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Детская писательница Дженнифер Вольфталь вместе с супругом пытали приемных детей в своем доме в американском штате Флорида. Об этом информирует New York Post.
Правоохранители заинтересовались семейной парой после того, как в 2021 году взятая ими из детского дома 8-летняя девочка была госпитализирована без сознания. Медики диагностировали у нее отказ органов и многочисленные травмы. На попечении у Вольфталей были еще двое детей в возрасте 9 и 11 лет.
По данным следствия, муж и жена регулярно избивали несовершеннолетних, морили их голодом, а также подвергали эмоциональному насилию. По всему дому Вольфталей висели листовки с «правилами жизни», которым необходимо было следовать. Отмечается, что силовики изъяли детей.
Дженнифер посадили на 12 лет, а ее мужа — на 10.
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По данным следствия, муж и жена регулярно избивали несовершеннолетних, морили их голодом, а также подвергали эмоциональному насилию. По всему дому Вольфталей висели листовки с «правилами жизни», которым необходимо было следовать. Отмечается, что силовики изъяли детей.
Дженнифер посадили на 12 лет, а ее мужа — на 10.
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Екатерина Коршунова