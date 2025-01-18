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В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео

В Москве в аварии погибли два человека
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В столице на Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов автомобиль влетел в столб. В результате аварии, по предварительной информации, погибли два человека.


Всего в машине ехало трое, сообщает телеграм-канал SHOT. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости пошёл на обгон. Он лишь слегка задел едущую рядом машину такси, но для уже почти летящего автомобиля этого оказалось достаточно. Иномарка пересекла три полосы и врезалась в столб.

Машина моментально вспыхнула и взорвалась, причём взрывом её разорвало на две части. На кадрах видеозаписи, предоставленной каналом, видно, как во все стороны разлетаются горящие обломки. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям. По предварительным данным, виновник аварии не выжил.





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#машина
«Была для него вещью»: дочь предпринимателя погибла после изнасилования отцом, почему суд оправдал его
18 января 2025, 17:32

Фото: iStock/winyoo08

Страшная трагедия произошла в городе Пермь июльским вечером 2014 года. Местный предприниматель изнасиловал собственную 17-летнюю дочь в санатории «Демидково». После долгих разбирательств и незаконного оправдания отца девочка совершила самоубийство.
Подробности трагической судьбы подростка читайте в материале «Радио 1».

Детский праздник


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пермская семья, состоящая из четырёх человек — отца-предпринимателя, матери, которая ведёт домашнее хозяйство, и двоих детей, 13 и 17 лет, — отправилась праздновать день рождения в санаторий «Демидково». Торжество по случаю тринадцатилетия брата потерпевшей прошло в тесном семейном кругу, среди приглашённых были только близкие друзья семьи и их дети.

После застолья все разошлись по номерам и легли спать. Ночью девушку домогательствами разбудил отец. В состоянии шока после случившегося 17-летняя девушка не смогла ничего придумать, кроме как обратиться на ресепшен санатория. И уже с помощью сотрудников оздоровительного комплекса о происшествии узнали правоохранители.

Никто не смог восстановить справедливость


Фото: iStock/Paul Gorvett

После заявления об изнасиловании началась череда экспертиз и расследование. Анализ образцов, взятых с постельного белья и слизистых оболочек пострадавшей, однозначно свидетельствовал о том, что имело место сексуальное насилие со стороны отца. Однако подозреваемый сознаваться не собирался и настаивал на версии оговора.

«Девочка изобретательная. Она нашла в мусорном ведре использованный презерватив (мы с женой утром занимались сексом) и намазала себе там», — утверждал насильник.
Эту версию подтверждала и мать девочки, полностью вставшая на сторону отца.

5 февраля 2015 года было вынесено первое решение по данному уголовному делу. Алевтина Тарабасова, судья Добрянского районного суда, признала обвиняемого невиновным, поскольку не было установлено, что преступление действительно имело место. Потерпевшая, на время следствия изолированная от семьи, вновь была возвращена под одну крышу с насильником.

Самоубийство от безысходности


Фото: iStock/aradaphotography

С решением суда многие были не согласны, и 1 апреля Пермский краевой суд возобновил рассмотрение дела, признав необоснованным решение районного суда. На допросах девушка успела рассказать, что отец часто рукоприкладствовал. А еще то невзначай за грудь тронет, то внезапно в комнату войдет, когда она переодевается. А когда ей было 11 лет, он зашел к ней в комнату и стал к ней приставать. Тогда она отреагировала жестко, но после этого стало еще хуже.

«Я была для него вещью, объектом сексуального удовлетворения», — цитирует слова постадавшей КП-Пермь.

А через две недели после возобновления расследования девушка покончила с собой. Следователи в дополнение к делу об изнасиловании возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Виновных призвали к ответу


Фото: iStock/simpson33

Спустя два месяца после трагической гибели девушки, подвергшейся изнасилованию, 16 июня 2015 года, подозреваемый был взят под стражу, а 29 июня суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы.

Судья, по непонятным причинам вынесшая оправдательный приговор, также не осталась в стороне.

«Члены квалифколлегии приняли единогласное решение наложить на судью Добрянского районного суда Пермского края Алевтину Тарабасову дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий и лишение пятого квалификационного класса», — говорится на сайте суда.

К сожалению, даже после смерти дочери мать продолжала утверждать, что уголовное дело выстроено на обмане и ее муж не мог совершить такое страшное преступление.

«Я пытаюсь сохранить семью. Не разрушайте последнее, что осталось. Это наша личная жизнь, и касается только нас. Это был оговор. Дочка оговорила мужа», — говорила мать журналистам.

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В Челябинске ребёнок сжёг квартиру, играя со спичками
18 января 2025, 13:44

Фото: istockphoto/grafoto

В Челябинске произошёл пожар в многоквартирном доме. Семья едва успела спастись после игры ребёнка со спичками.
О чрезвычайном происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС. На улице Пожарского квартира даже не горела, а тлела. Задымление было настолько сильным, что с улицы был почти не видны окна. Через одно из них, разбив стекло, выпрыгнул со второго этажа глава семьи. После этого мама выбросила ему из окна их трёхлетнего сына. Отец сумел поймать ребёнка. Женщину из горящей квартиры эвакуировали уже пожарные, подъехавшие к тому времени.

Огнеборцы потушил пожар. По предварительной информации, сначала в доме загорелись занавески. Их случайно поджёг ребёнок, игравший с коробком спичек. Потом огонь перекинулся на картины и всё, что горело в доме. Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают родителей: не стоит оставлять детей без присмотра как для их, так и для своей собственной безопасности. Папа — герой, но необходимости в подвиге не было бы, если бы он вовремя отобрал у ребёнка опасную игрушку.

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#пожарные
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#мама
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Российского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки
В Петербурге детский тренер по ушу арестован за совращение 11-летней девочки
18 января 2025, 10:54

Фото: iStock/Yingko

В Санкт-Петербурге задержали детского тренера по ушу, обвиненного в совращении 11-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что преступление произошло во время летнего лагеря при школе. В период с мая по июнь прошлого года 42-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения.

Злоумышленника задержали в августе. Во время расследования силовики установили других потерпевших от действий преступника. В отношении мужчины возбуждено несколько ​уголовных дел, ​он заключен под стражу.

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#лагеря
#мужчина
#спорт
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В Петербурге внедорожник протаранил ограждение и упал в реку
В Санкт-Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в реку
18 января 2025, 08:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Санкт-Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в Фонтанку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в субботу утром, 18 января. Водитель Range Rover не справился с управлением, снес светофор и ограждение, после чего машина упала в реку.

Двое мужчин и женщина смогли выбраться из салона авто. Несмотря на то, что они не получили серьезных травм, пострадавшие были госпитализированы с сильным переохлаждением. По данным очевидцев, от пассажиров чувствовался запах алкоголя, и до момента аварии автомобиль двигался по улице на скорости свыше 100 километров в час.

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МЧС: в Южно-Сахалинске мужчина погиб при пожаре в мебельном цехе
18 января 2025, 05:46

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске пожарные обнаружили тело мужчины на территории мебельного цеха, где продолжается ликвидация пожара. Цех загорелся этой ночью. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, возгорание охватило площадь в 900 квадратных метров.
«В 10:41 (2:41 мск) была ликвидация открытого горения на площади 900 кв. м. В 11:50 (3:50 мск) при разборе конструкций обнаружено тело мужчины», — отметили в ведомстве.
В тушении пожара задействованы 28 человек и 11 единиц техники. Причины возникновения пожара будут установлены после завершения работ по ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошел крупный пожар в здании супермаркета «Светофор», расположенного на улице 50-летия Октября. Почти вся кровля здания обрушилась под воздействием огня.

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В Сальвадоре убили россиянку, предлагавшую интимные услуги
18 января 2025, 04:36

Фото: iStock/Willard

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку Елену Новоселову. Местная полиция сделала пост в соцсети X (ранее Twitter) вечером 17 января 2025 года, информируя о трагедии.
Убийство случилось либо вечером 16 января, либо в ночь с 16 на 17 января — пока точное время нападения не установлено. В службу экстренной помощи поступил вызов о девушке в критическом состоянии, после чего на место происшествия была направлена оперативная группа.

На месте россиянку Новоселову обнаружили с огнестрельными ранениями, она была еще жива. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась от тяжести полученных травм.

В ходе расследования было установлено, что Новоселова предлагала интимные услуги в Интернете под псевдонимом «Лолита ла Русита». Подозреваемый в преступлении, Эрвин Лагос Андраде, задержан. По предварительной информации, мужчина занимался организацией коммерческих услуг, которые предлагала Новоселова — был ее сутенером.

Расследование продолжается.

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NBC: Карикатуриста Дэррина Белла арестовали за создание и распространение детского порно
18 января 2025, 04:15

Фото: iStock/vivalapenler

Знаменитый карикатурист США Дэррин Белл, заработавший славу за острые политические работы, особенно за рисунки, которые обвиняли Дональда Трампа в неонацизме, оказался педофилом. Его арестовали за создание и распространение более 100 отвратительных изображений и видео на тему детской порнографии с использованием ИИ. Этот человек, которого когда-то восхваляли за творчество, сегодня вызывает только гнев и отвращение. Об этом сообщает NBC News 16 января 2025 года.

Известность за шутки про нацизм

Дэррин Белл долгое время был известен своими карикатурами, где он не стеснялся изображать политиков в провокационном ключе. Наибольшую популярность ему принесла серия работ, где он неоднократно изображал Дональда Трампа в образе, напоминающем Адольфа Гитлера. Педофил также являлся сотрудником The Washington Post до недавнего времени.

Одной из его самых обсуждаемых работ стала карикатура, где Белл рисует Трампа у трибуны с символом, напоминающим свастику, но заменённым на перевёрнутую букву «T». В другой работе он высмеивает реакцию бывшего президента на неудачи его сторонников на выборах 2022 года, изображая «Красную волну» как пятно кетчупа.

Карикатура на Дональда Трампа (Автор: Дэррин Белл/Instagram* Дэррина Белла)

Публикации карикатуриста собирали сотни лайков и репостов у американской аудитории, которая была недовольна политическими фигурами своей страны.

Однако после ареста Дэррина страницы с его творчеством заполонили возмущенные пользователи, указывающие, что автор карикатур мог скрыто показывать в работах свои собственные желания. Если он педофил, то может и нацист заодно, задались вопросом бывшие фанаты творчества.

«Как же это иронично: ты называл других насильниками, неонацистами и гнусными людьми, а сам оказался педофилом», — написал один из комментаторов под старым рисунком Белла.

Двуличное поведение и педофилия

Арест Белла произошёл 15 января после того, как Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) сообщил властям о загрузке 18 файлов с материалами с тематикой изнасилования детей. Детективы связали эти файлы с аккаунтом, принадлежащим Беллу, и обнаружили ещё 134 видео, содержащие порнографию с использованием ИИ (Искусственного Интеллекта). Белл занимался как созданием, так и распространением этого материала.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Полицейские провели обыск в доме художника в Сакраменто, где нашли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлениям. Сейчас он находится в тюрьме округа Сакраменто под залогом в 1 миллион долларов.

Примечательно, что Белл женат, у него четыре ребенка. Считается, что семья ничего не знала о секретах художника-педофила. Дэррин родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, и всегда указывал, что является черным человеком и евреем. На данный момент ему 49 лет, скоро исполнится 50.

Педофил выступал в интервью с ABC News за защиту детей и рассказывал о важности расовой дискриминации. Бессовестно лицемеря, Дэррин предупреждал население об опасности людей, которые заберут у детей их «чистоту» и «непорочность», уточняет The Sun.

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«Ты говорил с детьми о расизме, а теперь родители должны говорить о таких людях, как ты», — горько возмутился один из бывших фанатов художника в соцсети Instagram*.
Белл предстал перед судом 17 января, где ему должны были предъявить официальные обвинения. Вердикт по делу на данный момент еще не известен прессе.

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#люди
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Baza: В Уфе загорелся супермаркет «Светофор», пламя уничтожило крышу
18 января 2025, 02:46

Фото: iStock/DarthArt

В Уфе произошел крупный пожар в здании супермаркета «Светофор», расположенного на улице 50-летия Октября. Об этом передает telegram-канала Baza и выкладывает кадры огня, охватившего «Светофор».
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Почти вся кровля здания обрушилась под воздействием огня. Бесконтрольное пламя очень ярко и сильно бушует в ночи, официальные данные об успехе тушения пожара пока не поступали.



Информации о потенциальные пострадавших также нет. Причины возникновения пожара еще не установлены.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области.

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ТАСС: В Ленобласти нашли труп топ-менеджера ГК «Благо» Хайдина
18 января 2025, 02:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Директор по продажам группы компаний «Благо» Александр Хайдин был найден мертвым в гараже дачного поселка в Выборгском районе Ленинградской области. По информации правоохранительных органов, причиной смерти могло стать самоубийство — все указывает на то, что мужчина покончил с собой.
ТАСС сообщает, что тело Хайдина обнаружил управляющий дачным партнерством «Северная корона». Жена Хайдена попросила управляющего проверить, что случилось с мужем. Рядом с телом была найдена предсмертная записка с благодарностью жене.

Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.

Александр Хайдин был известен как один из лучших топ-менеджеров России в сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году он вошел в тройку лидеров по версии газеты «Коммерсант».

Компания «Благо», где он работал, основана в 1993 году и производит растительные масла под брендами «Благо», Almador, «Дары Кубани» и Freya. В 2023 году выручка компании составила 53,6 млрд рублей.

Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

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