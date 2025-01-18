В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
В столице на Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов автомобиль влетел в столб. В результате аварии, по предварительной информации, погибли два человека.
Всего в машине ехало трое, сообщает телеграм-канал SHOT. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости пошёл на обгон. Он лишь слегка задел едущую рядом машину такси, но для уже почти летящего автомобиля этого оказалось достаточно. Иномарка пересекла три полосы и врезалась в столб.
Машина моментально вспыхнула и взорвалась, причём взрывом её разорвало на две части. На кадрах видеозаписи, предоставленной каналом, видно, как во все стороны разлетаются горящие обломки. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям. По предварительным данным, виновник аварии не выжил.
Читайте также:
В Петербурге внедорожник протаранил ограждение и упал в реку
Произошло смертельное ДТП с автобусом российских туристов в Шри-Ланке
«Газель» наехала на женщину во дворе дома в Путилкове
Александр Бойцов