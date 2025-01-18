В Петербурге внедорожник протаранил ограждение и упал в реку

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В Санкт-Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в Фонтанку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в субботу утром, 18 января. Водитель Range Rover не справился с управлением, снес светофор и ограждение, после чего машина упала в реку.
Двое мужчин и женщина смогли выбраться из салона авто. Несмотря на то, что они не получили серьезных травм, пострадавшие были госпитализированы с сильным переохлаждением. По данным очевидцев, от пассажиров чувствовался запах алкоголя, и до момента аварии автомобиль двигался по улице на скорости свыше 100 километров в час.
Читайте также:
МЧС: в Южно-Сахалинске мужчина погиб при пожаре в мебельном цехе
В Сальвадоре убили россиянку, предлагавшую интимные услуги
Произошло смертельное ДТП с автобусом российских туристов в Шри-Ланке
Екатерина Коршунова