Российского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

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В Санкт-Петербурге задержали детского тренера по ушу, обвиненного в совращении 11-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что преступление произошло во время летнего лагеря при школе. В период с мая по июнь прошлого года 42-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения.
Злоумышленника задержали в августе. Во время расследования силовики установили других потерпевших от действий преступника. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, он заключен под стражу.
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