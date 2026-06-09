Детская шалость привела к крупному пожару в Петербурге
В Петербурге из‑за подожженной бумажки полностью выгорели комната и балкон. Хозяйка пострадавшей квартиры Анна рассказала о происшествии в беседе с РЕН ТВ.
Возгорание случилось на восьмом этаже жилого дома. Огонь распространился на площади шести квадратных метров. Согласно предварительной версии, причиной пожара стал горящий предмет, упавший в окно.
По словам женщины, жильцы дома заметили, что с верхних этажей падали подожженные бумажки или самолетики. Она утверждает, что за этим стоит мальчик, проживающий этажом выше.
Во время происшествия в квартире находились дочь хозяйки, а также собака и кошка. Все они успели спастись, но огонь полностью уничтожил имущество. Соседи подтвердили слова потерпевшей, однако вину школьника еще предстоит доказать.
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