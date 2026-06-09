Детская шалость привела к крупному пожару в Петербурге

09 июня 2026, 02:12

В Петербурге мальчик бросал горящие бумажки с балкона и поджег чужую квартиру

Фото: istockphoto/photovs

В Петербурге из‑за подожженной бумажки полностью выгорели комната и балкон. Хозяйка пострадавшей квартиры Анна рассказала о происшествии в беседе с РЕН ТВ.