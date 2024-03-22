ФМБА: пострадавшие из-за теракта в «Крокусе» обеспечены компонентами крови

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Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что пострадавшие в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» обеспечены необходимыми компонентами крови.
Центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 8.30, сообщили РИА Новости в ФМБА.
Выстрелы раздались перед концертом музыкальной группы «Пикник». По данным Генпрокуратуры РФ, неизвестные в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу. В концертном зале пылает пожар, кровля здания начала рушиться.
По данным ФСБ, на данный момент насчитывается 40 погибших, более 100 получили ранения.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокус сити холле». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Выстрелы раздались перед концертом музыкальной группы «Пикник». По данным Генпрокуратуры РФ, неизвестные в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу. В концертном зале пылает пожар, кровля здания начала рушиться.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокус сити холле». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак