Детский омбудсмен Татарстана высказалась о трагедии с ребёнком в Набережных Челнах
Светлана Захарова прокомментировала трагедию в Набережных Челнах, где трёхлетняя девочка погибла после падения с балкона квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает «Татар-информ».
По словам детского омбудсмена, сейчас уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а ситуация находится на контроле аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.
«Оставление малолетнего ребёнка без присмотра взрослых, даже в присутствии старшего брата, создало ситуацию, которая, к сожалению, привела к трагичным последствиям. Дети, особенно дошкольного возраста, не всегда способны осознать опасность и не могут нести ответственность за безопасность сверстников или младших», — заявила Светлана Захарова.Также омбудсмен сообщила, что брату погибшей девочки окажут психологическую помощь.
«Нами направлено ходатайство для оказания психологической помощи ребёнку. Своевременная работа со специалистом поможет предотвратить возможные психологические травмы в будущем», — отметила она.Светлана Захарова напомнила взрослым о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с открытыми окнами и балконами.