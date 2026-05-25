Детский омбудсмен Татарстана высказалась о трагедии с ребёнком в Набережных Челнах

25 мая 2026, 19:18

Захарова прокомментировала гибель девочки после падения с балкона в Челнах

Фото: Istock / FotoDuets

Светлана Захарова прокомментировала трагедию в Набережных Челнах, где трёхлетняя девочка погибла после падения с балкона квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает «Татар-информ».





По словам детского омбудсмена, сейчас уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а ситуация находится на контроле аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.





«Оставление малолетнего ребёнка без присмотра взрослых, даже в присутствии старшего брата, создало ситуацию, которая, к сожалению, привела к трагичным последствиям. Дети, особенно дошкольного возраста, не всегда способны осознать опасность и не могут нести ответственность за безопасность сверстников или младших», — заявила Светлана Захарова.

«Нами направлено ходатайство для оказания психологической помощи ребёнку. Своевременная работа со специалистом поможет предотвратить возможные психологические травмы в будущем», — отметила она.