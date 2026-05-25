В Пушкине поймали курьера мошенников, укравших у молодого человека 2 млн рублей

25 мая 2026, 17:43

В городском округе Пушкино полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у молодого человека два миллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 25-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели его деньгами. Сумму ущерба он оценил в два миллиона рублей.



«Заявителю позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили молодому человеку, что мошенники якобы получили доступ к его личным данным и могут перевести деньги на финансирование ВСУ. Чтобы сохранить сбережения, жертву убедили срочно снять все накопления и передать доверенному лицу для перевода на «безопасный счет». Пострадавший выполнил инструкции, понял, что его обманули, и пошёл в полицию», – рассказала Петрова.