Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО

Фото: iStock/Rauf Karimov
Филиал МГИМО в подмосковном Одинцове эвакуировали. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
Уточняется, что людей начали эвакуировать из здания после звука пожарной тревоги. После этого прибыли сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов.
В настоящее время выясняется причина эвакуации. Занятия в учебном заведении отменены. Согласно данным РИА Новости, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о «минировании».
Иные подробности на данный момент не сообщаются.
Ранее стало известно, что в Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
Российские студенты разработали онлайн-шоурум с 3D-печатью
В настоящее время выясняется причина эвакуации. Занятия в учебном заведении отменены. Согласно данным РИА Новости, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о «минировании».
Иные подробности на данный момент не сообщаются.
Ранее стало известно, что в Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
Российские студенты разработали онлайн-шоурум с 3D-печатью
Екатерина Коршунова