Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО

Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО

Студентов эвакуировали из филиала МГИМО в Одинцове, на месте работает Росгвардия
25 сентября 2024, 16:04
Фото: iStock/Rauf Karimov

Фото: iStock/Rauf Karimov

Филиал МГИМО в подмосковном Одинцове эвакуировали. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
Уточняется, что людей начали эвакуировать из здания после звука пожарной тревоги. После этого прибыли сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов.

В настоящее время выясняется причина эвакуации. Занятия в учебном заведении отменены. Согласно данным РИА Новости, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о «минировании».



Иные подробности на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски

В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео

Российские студенты разработали онлайн-шоурум с 3D-печатью
#студенты
#онлайн
#сотрудники
#эвакуация
#вуз
#одинцово
Сбербанк: 80% хищений денег проводят через me2me-переводы и бесконтактную оплату
25 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/nevodka

Мошенники в 80% случаев выводят похищенные у своих жертв деньги через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты или при помощи me2me — переводы между собственными счетами граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время XXI Международного банковского форума. По его словам, банки должны оперативно реагировать на новые механизмы для обмана.
«Мошенники придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — заявил он.
Кузнецов пояснил, что для противодействия таким схемам мошенничества нужно ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

Схемы с me2me-переводами выглядит следующим образом: мошенники убеждают жертву привязать к приложению их банковскую карту, взять свои накопления или кредитные средства, а затем через банкомат внести их на карту аферистов.
«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — отметил Кузнецов.
Читайте также:

Что делать, если взломали аккаунт в Telegram — советы экспертов

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах

Юрист Соловьев сообщил об опасности звонков с номера 900
#мошенники
#советы
#операции
#накопления
#telegram
#стандарт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Битвы шефов» сгорел в собственном кафе в Краснодаре
Участник шоу «Битва шефов» Чеша сгорел в собственном кафе в Краснодаре
25 сентября 2024, 15:30

Фото: iStock/Kara Capaldo

Во время пожара в кафе Краснодара сгорел его владелец —участник кулинарных шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5» Павел Чеша. Об этом сообщает портал 93.ru. Позже информацию подтвердили сотрудники заведения в соцсетях.
«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание», — написали в соцсетях кафе.
По данным издания, пожар вспыхнул в ночь на 25 сентября в семейном кафе «У шефа» на улице Комарова. По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Вскоре в здании нашли тело владельца кафе.

Читайте также:

Умер актер Роман Мадянов

Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи

Пропавшую под Омском пенсионерку спустя неделю нашли связанной в погребе
#пожар
#ночь
#кафе
#дома
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
В Узбекистане учительница избила ученика за просьбу вести урок на русском языке
25 сентября 2024, 15:28

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Ташкенте учительница напала на ученика в свой первый рабочий день и попала на видео. Об этом информирует Uznews.
На опубликованных в сети кадрах видно, как преподавательница хватала мальчика за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску. Уточняется, что такая реакция женщины последовала после просьбы ученика вести урок на русском языке.

Учительница, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось, так что она решила наказать подростка. Примечательно, что женщина работала в школе с испытательным сроком и еще не была принята в штат.

По словам педагога, она не жалеет о произошедшем, поскольку «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Ребенок ​не получил тяжелых физических травм.

Читайте также:

В Москве задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи

В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
#проверка
#ребёнок
#женщина
#видео
#женщины
#узбекистан
#учитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи
25 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/eugenekeebler

Родственники семьи, которая отравилась в Красноярском крае, нашли у дома мертвого домашнего котенка. Об этом сообщает главное СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Отмечается, что биологические материалы питомца уже отправили на экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти.
«В ходе допросов близких родственников установлено, что у семьи был домашний котенок, труп которого обнаружен ими около дома 22 сентября, после чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — указано в сообщении ведомства.
Напомним, что муж с женой и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети умерли в медучреждении.

Основные версии, которых на данный момент придерживаются следователи, — продукты с токсичным веществом или отравление парами дихлофоса.

Читайте также:

Дихлофос могли умышленно добавить в еду отравившимся в Красноярском крае

Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае

Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности
#отравление
#дети
#продукты
#следователи
#труп
#мать
#семьи
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи
25 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/Iulianna Est

Правоохранители задержали в центре Москвы мигранта, который напал на врачей скорой помои. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что мужчина из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики хотели было осмотреть пациента, но в этот момент он набросился на них с кулаками и начал оскорблять. Врачи оперативно вызвали полицию.

Правоохранители смогли скрутить пытавшегося оказать сопротивление мужчину. Его доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС. У одного из них – перелом носа и сотрясение головного мозга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение
#скорая помощь
#мигрант
#нападение
#полиция
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
УФСБ: суд до 25,5 лет сократил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
25 сентября 2024, 14:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Отмечается, что изначально Второй западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде тюремного заключения на срок 26 лет, из которых восемь лет он будет пребывать в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Однако впоследствии Апелляционный военный суд сократил основной срок наказания до 25 лет и шести месяцев лишения свободы. Остальные условия приговора оставлены без изменений.

В марте 2022 года в Греции Недильского завербовал сотрудник военной контрразведки СБУ. После этого россиянин начал собирать сведения об объектах инфраструктуры Московской и Смоленской областей с дальнейшей передачей данных на Украину.

Читайте также:

Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников

ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
#суд
#подмосковье
#украина
#сбу
#теракт
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в видео
25 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве арестован блогер Джумабой (Салмон Раджабзода), который оскорблял русских девушек в своих роликах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в СИЗО скандального блогера отправил Чертановский суд столицы. До этого мужчина находился под домашним арестом, однако меру пресечения решили ужесточить.

Согласно информации источника, Джумабою грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, Салмон был задержан 7 января текущего года из-за видео и пранков с разными девушками в столице. В одном из них мужчина упомянул, что «скоро все русские девушки будут наши». Примечательно, что свою вину блогер ​не признавал.

Читайте также:

В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело

В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

Создателя сериала «Чикатило» Андреасяна оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение
#суд
#видео
#мужчина
#блогер
#сизо
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ
25 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Гражданина России Ивана Недильского признали виновным в поджоге двух военных комиссариатов на территории Подмосковья и осквернении военных мемориалов в Смоленской области по заданию СБУ и осудили на 26 лет лишения свободы. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Апелляционный военный суд сократил срок лишения свободы до 25 с половиной лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.
«Следствие установило, что Недильский был завербован СБУ в 2022 году. Он собирал и передавал информацию об объектах транспортной и иной инфраструктуры в Подмосковье и Смоленской области для подготовки диверсий, осквернил мемориал в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов и памятник «Скорбящая мать» в Смоленской области, а также устроил поджог двух подмосковных военкоматов», — говорится в сообщении.
Первый поджог был совершён 12 июля 2022 года: Недильский бросил бутылку с зажигательной смесью в задние военного комиссариата в Можайске. А 15 сентября того же года он поджог окно и бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, где находится военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская. 16 сентября Недильского задержали.

Отмечается, что Иван Недильский был осуждён по статьям «Государственная измена», «Покушение на террористический акт», «Участие в террористическом сообществе» и «Вандализм».

Читайте также:

В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына

В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности
#фсб
#приговор
#поджог
#сбу
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына
25 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/sqback

В Австрии осудили мужчину, который вместе со своим 14-летним сыном и его другом-подростком совершил серий ограблений, а потом попытался свалить вину на них. Об этом пишет Kronen Zeitung. Мужчина заявлял, что именно дети убедили его пойти на грабеж.
По данным издания, 34-летний житель Вены спланировал и осуществил семь вооруженных ограблений табачных киосков и заправок. Его 14-летний сын и его 17-летний товарищ занимались основной работой, а сам мужчина ждал их в машине, а после оперативно увозил.

Отмечается, что грабители успели награбить около 1500 евро (примерно 155 тысяч рублей).

Во время заседания отец вместе с адвокатом пытались убедить судью, что именно подростки уговорили его.
«Обвиняемому не нужны были бы двое детей для подобных преступлений. Все в точности наоборот: эти двое подбили его на это», — пояснял адвокат.
Однако суд все же приговорил мужчину к лишению свободы.

Читайте также:

В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней, подробности

В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
#суд
#евро
#подростки
#грабители
#адвокат
#отец
#мужчина
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате