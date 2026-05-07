Ночной пожар в Уфе унес жизни 97-летней женщины и еще двух человек
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Белякова в Уфе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
Возгорание произошло ночью 7 мая в четырехквартирном доме барачного типа. Когда первые пожарные прибыли на место, в здании происходило открытое горение. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекались 36 человек и 14 единиц техники.
При разборе завалов специалисты обнаружили тела двух женщин 97 и 68 лет и 55-летнего мужчины. В настоящий момент на месте работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа. Точная причина и обстоятельства трагедии пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в Московской области, в военном городке поселка Петровское, загорелась церковь.
Читайте также: