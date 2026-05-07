В задымленной шахте в Кузбассе остались люди

07 мая 2026, 08:53

МЧС: в шахте Кузбасса остались 16 человек для поддержания жизнеобеспечения

На шахте «Алардинская» в Кемеровской области, из которой эвакуировали работников из-за задымления, для поддержания систем жизнеобеспечения остались 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем канале в мессенджере Max.