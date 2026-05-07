В задымленной шахте в Кузбассе остались люди
На шахте «Алардинская» в Кемеровской области, из которой эвакуировали работников из-за задымления, для поддержания систем жизнеобеспечения остались 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем канале в мессенджере Max.
Напомним, этим утром на угольном предприятии датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа, в связи с чем его работу временно приостановили. Горноспасатели уже вывели 110 горняков на поверхность. На месте происшествия также работают подразделения ВГСО и другие специализированные службы. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось о завершении эвакуации работников подтопленных шахт в Кузбассе. Речь идет о шахте «Комсомолец» и еще одной имени Кирова. Основную часть горняков эвакуировали еще 1 мая. Под землей оставались два человека, которые обеспечивали жизнедеятельность неработающего предприятия.
