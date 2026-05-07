Младенцу сломали череп в родильном доме на Камчатке
На Камчатке семья младенца добилась крупной компенсации после тяжелой травмы в роддоме. Об этом информирует Telegram-канал Amur Mash.
Матери провели кесарево сечение слишком поздно. После родов у малыша врачи выявили вдавленный перелом теменно-височной области и судорожный синдром. Самочувствие ребенка резко ухудшалось. Медики отправили его на лечение в Санкт-Петербург.
Экспертиза показала ошибки при оказании помощи женщине. В медицинских бумагах врачи не указали травму новорожденного. Суд встал на сторону семьи. Роддом выплатит матери и отцу по 1,5 миллиона рублей, а двум бабушкам — по 200 тысяч. Руководство медучреждения с вердиктом не согласилось. Клиника пытается его оспорить.
