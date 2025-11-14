Иномарка снесла придорожное кафе во Владивостоке — фото
Во Владивостоке легковой автомобиль на высокой скорости врезался в придорожное кафе, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился утром 14 ноября на улице Катерной. По данным ведомства, сотрудникам экстренных служб пришлось деблокировать водителя машины и работников заведения.
Инцидент привел к гибели одного человека. От полученных травм в карете скорой помощи скончалась сотрудница кафе. Кроме того, четырех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, врачи, пожарные и следователи. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии. Расследование взято под особый контроль прокуратурой.
