Иномарка снесла придорожное кафе во Владивостоке — фото

14 ноября 2025, 06:30

МЧС: иномарка снесла придорожное кафе во Владивостоке и убила человека

Фото: Telegram / @mchs_vdk

Во Владивостоке легковой автомобиль на высокой скорости врезался в придорожное кафе, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.