Двое мужчин чудом выжили после авиакатастрофы в США

14 ноября 2025, 07:11

Фото: istockphoto / Kirillm

В окрестностях города Честерфилд (штат Миссури, США) жесткую посадку совершил лёгкомоторный самолёт. Благодаря оперативным действиям пилота двое мужчин остались живы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.