Двое мужчин чудом выжили после авиакатастрофы в США
В окрестностях города Честерфилд (штат Миссури, США) жесткую посадку совершил лёгкомоторный самолёт. Благодаря оперативным действиям пилота двое мужчин остались живы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
На высоте около 400 метров самолёт начал терять управление из‑за механической неисправности. В критический момент лётчик активировал парашютную систему и направил воздушное судно в лесную зону, что смягчило удар при приземлении.
После крушения пилот и его пассажир самостоятельно вышли из самолёта и направились к трассе, где встретили спасателей. Оба мужчины не пострадали.
Начальник местной пожарной охраны в интервью телеканалу KSDK пояснил, что именно своевременное применение парашютной системы позволило избежать жертв. Оборудование, установленное на самолёте, снижает скорость падения до уровня, при котором возможно выживание людей на борту.
Читайте также: