Единственная церковь сгорела в селе на Курильских островах
Единственная церковь сгорела на острове Шикотане на Курилах. Об этом сообщает Telegram-канал «Шикотанский телеграф».
Храм Даниила Московского в селе Малокурильское построили в 2003 году на средства анонимного благодетеля, который привёз сруб из Костромы.
Со слов местных жителей, меценат тогда указал на сложность в строительстве храма на острове, заявив, что гораздо проще было бы возвести 30 таких же храмов где-нибудь в Ивановской епархии.
Сегодня из-под крыши храма неожиданно повалил дым, после чего огонь охватил всю постройку. Спасти здание не удалось.
Причины возгорания уточняются.
Также пока неизвестно, будет ли восстановлен храм.
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