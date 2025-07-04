Единственная церковь сгорела в селе на Курильских островах

Фото: медиасток.рф

Единственная церковь сгорела на острове Шикотане на Курилах. Об этом сообщает Telegram-канал «Шикотанский телеграф».



Храм Даниила Московского в селе Малокурильское построили в 2003 году на средства анонимного благодетеля, который привёз сруб из Костромы.

Со слов местных жителей, меценат тогда указал на сложность в строительстве храма на острове, заявив, что гораздо проще было бы возвести 30 таких же храмов где-нибудь в Ивановской епархии.

Сегодня из-под крыши храма неожиданно повалил дым, после чего огонь охватил всю постройку. Спасти здание не удалось.

Причины возгорания уточняются.

Также пока неизвестно, будет ли восстановлен храм.

Анастасия Чинкова

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