Девочка едва не утонула в открытом бассейне в Москве
В открытом бассейне в Москве 12-летняя девочка чуть не утонула из-за попавших в трубу волос. Об этом столичная прокуратура сообщает в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в развлекательном комплексе в районе Тёплый Стан. Девочка нырнула в бассейн, а подняться на поверхность не смогла, поскольку труба, находящаяся на дне, начала затягивать её волосы.
Помощь пострадавшей оказали её мать и сотрудник комплекса. Девочка была осмотрена медиками и доставлена в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.
Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента и проверку соблюдения мер безопасности ответственными лицами комплекса.
Читайте также: