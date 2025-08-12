Неадекватная пассажирка напала на стюардессу, сорвала с неё парик и избила
Пассажирка авиакомпании Ibom Air оказалась в тюрьме после того, как устроила скандал и напала на бортпроводницу. Об этом сообщает портал This Day.
Инцидент произошёл 10 августа на рейсе из Уйо в Лагос. Женщина по имени Комфорт Эммансон отказалась отключить мобильный телефон перед взлётом, несмотря на требования экипажа. Когда попутчик сделал это за неё, она пришла в ярость. По прибытии в Лагос Эммансон дождалась выхода других пассажиров и атаковала стюардессу, сорвав с неё парик и очки, а затем несколько раз ударив в лицо. Попытка другого члена экипажа остановить дебоширку привела к новой вспышке агрессии – Эммансон замахнулась и на неё, а затем пыталась вырвать огнетушитель, чтобы использовать его как оружие.
Капитан самолёта сообщил о происшествии службе безопасности аэропорта. Однако даже после прибытия полиции женщина продолжала вести себя агрессивно и напала на правоохранителей. Её пришлось выводить из самолёта силой.
Авиакомпания направила отчёт об инциденте в Управление гражданской авиации Нигерии (NCAA) и навсегда запретила Эммансон пользоваться своими рейсами. В итоге нарушительницу арестовали и направили в исправительный центр Кирикири в штате Лагос после предъявления официальных обвинений.
Читайте также: