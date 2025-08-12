Неадекватная пассажирка напала на стюардессу, сорвала с неё парик и избила

12 августа 2025, 19:59

Пассажирка Ibom Air сорвала парик со стюардессы и ударила её по лицу

Фото: iStock/ViktorCap

Пассажирка авиакомпании Ibom Air оказалась в тюрьме после того, как устроила скандал и напала на бортпроводницу. Об этом сообщает портал This Day.