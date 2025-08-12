Житель Тверской области избил соседку поленом и пытался сжечь ее заживо
В Тверской области 45-летний пьяный мужчина жестоко избил соседку и попытался заживо сжечь. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По версии следствия, 48-летняя женщина распивала спиртное вместе с ним. Во время застолья между собутыльниками разгорелась ссора, которая вскоре переросла в агрессивные действия со стороны хозяина жилья. Сначала он избил гостью поленом, а затем облил бензином и пытался поджечь.
Пострадавшая смогла вырваться и выбежать из квартиры. Ей потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого в нападении задержали и вменили ему статьи об угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В настоящее время точные обстоятельства произошедшего выясняются.
