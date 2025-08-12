TourDom: российских туристов укусила морская черепаха на пляже в Турции

12 августа 2025, 19:19

Фото: iStock/Neurobite

Морская черепаха укусила российских туристов во время отпуска в Турции. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на слова пострадавшей.





Она вместе со взрослым сыном отдыхала на пляже Лиман в Анталье. Парень плавал рядом с буйками, его мать — вдоль берега. В какой-то момент он закричал, что на него набросилась черепаха. Сначала женщина не восприняла сказанное всерьез, посчитав, что это шутка. Однако затем она заметила, что один из отдыхающих на курорте показывает следы от укуса.



На расстоянии примерно 4-5 метров животное добралось и до россиянки. В момент нападения она ощутила удар в область поясницы. Туристы не стали обращаться за медпомощью и лечились самостоятельно.

«У сына на ноге значительная рана, у меня на коже тоже видны следы зубов», — сказала собеседница издания.