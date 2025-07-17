Девочка из Братска, написавшая записку об избиениях в семье, отказалась от своих слов

17 июля 2025, 16:40

Стали известны новые подробности в деле об избиении ребёнка

Фото: Istock/artisteer

Несовершеннолетняя девочка из Иркутской области, написавшая записку об избиениях в семье, резко отказалась от своих слов. Новые детали истории сообщает RT.





Инцидент случился в Братске на улице Депутатской. В квартиру одной из жительниц многоквартирного дома была брошена записка с требованием помочь.

«Спасите, пожалуйста, мама и папа меня избивают», — гласил клочок бумаги с детским почерком.