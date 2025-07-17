Девочка из Братска, написавшая записку об избиениях в семье, отказалась от своих слов
Стали известны новые подробности в деле об избиении ребёнка
Несовершеннолетняя девочка из Иркутской области, написавшая записку об избиениях в семье, резко отказалась от своих слов. Новые детали истории сообщает RT.
Инцидент случился в Братске на улице Депутатской. В квартиру одной из жительниц многоквартирного дома была брошена записка с требованием помочь.
«Спасите, пожалуйста, мама и папа меня избивают», — гласил клочок бумаги с детским почерком.Женщина посчитала, что это от соседской девочки и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно опросили семью о предполагаемых избиениях. Установлено, что девочка рассказала о побоях, когда родителей не было рядом, но впоследствии изменила показания, заявив, что ничего не было.
В Следственном комитете сообщили, что делать какие-либо выводы рано. На данный момент с ребёнком продолжают работать психологи, а записка на экспертизе.