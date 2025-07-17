Под Волгоградом за защиту девочки от агрессора на улице мать участника СВО жестоко избили

17 июля 2025, 16:21

В Волгоградской области мать участника СВО серьёзно избили

Фото: Istock/AlexRaths

Инцидент произошёл 12 июля в Волгоградской области. 59-летняя женщина, проходившая по улице, стала жертвой нападения. Подробности сообщает Telegram-канал Плохие Новости 18+.