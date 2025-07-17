Под Волгоградом за защиту девочки от агрессора на улице мать участника СВО жестоко избили
Инцидент произошёл 12 июля в Волгоградской области. 59-летняя женщина, проходившая по улице, стала жертвой нападения. Подробности сообщает Telegram-канал Плохие Новости 18+.
Происшествие случилось в одном из дворов посёлка Новая Надежда. Потерпевшая, которая возвращалась вечером домой, стала невольной свидетельницей избиения несовершеннолетнего ребёнка. Она сделала замечание мужчине и потребовала прекратить избиение. Однако агрессор, отстав от маленькой девочки, приходившейся ему дочерью, резко подбежал к свидетельнице и с размаху ударил её по лицу. Женщина упала на асфальт, попыталась встать, но снова упала. После нескольких попыток она с трудом встала.
После обращения потерпевшей в полицию, личность нападавшего установили. 37-летний мужчина после задержания заявил, что не совладал с эмоциями и попросил прощения. Органы правопорядка проводят проверку.
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