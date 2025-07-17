Родители выгнали сына-отличника из дома после провала на экзамене

17 июля 2025, 16:31

SCMP: В Китае родители предложили сыну найти работу после провала на экзамене

Фото: iStock/John Kevin

В одной из китайских семей родители выгнали своего сына из дома за провальный результат на вступительном экзамене. Об этом сообщает South China Morning Post.