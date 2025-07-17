Родители выгнали сына-отличника из дома после провала на экзамене
В одной из китайских семей родители выгнали своего сына из дома за провальный результат на вступительном экзамене. Об этом сообщает South China Morning Post.
Сяокай до недавнего времени был гордостью семьи. Мальчик показывал блестящие успехи в учебе с самого детства. Несколько лет назад его жизнь серьезно изменилась, поскольку с появлением мобильного телефона школьник стал хуже учиться.
Ухудшение успеваемости стало серьезным ударом для родителей. На экзаменах Сяокай набрал 575 баллов из 750 — результат, граничащий с проходным.
После этого родители выгнали мальчика из дома. Они не только переставили дверной замок, но и категорично заявили, что юноше пора искать работу. Отцовский ультиматум предоставил школьнику альтернативу: возвращение домой при абсолютном подчинении либо начало самостоятельной жизни с поиском работы. Какое решение принял Сяокай, неизвестно.
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