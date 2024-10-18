Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Лобне 41-летнюю жительницу Мытищ по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Женщина выходила из лесополосы рядом с Физкультурной улицей. Её остановил полицейский патруль для проверки документов. Женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому её доставили в отделение. При личном досмотре в рюкзаке у женщины обнаружили три пакета, содержащие полтора килограмма кристаллического вещества. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.Женщина рассказала, что нашла «работу» через один из мессенджеров. Кураторы указывали ей, где забрать крупную партию наркотиков, после чего она должна была расфасовать наркотики на дозы для дальнейшего сбыта.
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