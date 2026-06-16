Девочка напоролась на штырь при прогулке у Тобольского кремля и чуть не потеряла глаз
В Тюмени суд частично удовлетворил иск семьи пятилетней девочки, пострадавшей на территории Тобольского кремля. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда семья из областного центра приехала на экскурсию в Тобольск, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
На смотровой площадке у кремлевских стен девочка споткнулась о металлическую конструкцию и упала лицом на торчащий штырь. В результате ребенок получил открытую рану века и окологлазничной области, а также тяжелую контузию левого глаза. Провели четыре операции, однако зрение значительно ухудшилось: пациентка постоянно жалуется на боль и вынуждена носить повязку.
Мать пострадавшей подала иск к ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» (ТМПО), требуя миллион рублей компенсации в пользу дочери и 300 тыс. рублей в свою пользу. Представители учреждения иск не признали, однако суд встал на сторону истца, указав, что ответчик не обеспечил надлежащую безопасность посетителей.
Общая сумма компенсации морального вреда превысила 1,2 млн рублей. Решение суда вступило в силу.
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