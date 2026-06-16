Девочка напоролась на штырь при прогулке у Тобольского кремля и чуть не потеряла глаз

16 июня 2026, 22:58

Пятилетняя девочка чуть не потеряла глаз, гуляя у Тобольского кремля

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

В Тюмени суд частично удовлетворил иск семьи пятилетней девочки, пострадавшей на территории Тобольского кремля. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда семья из областного центра приехала на экскурсию в Тобольск, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.