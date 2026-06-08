«Зашили глаз, пересадили кожу»: В каком состоянии находится облитая кислотой петербурженка
«78»: Облитая кислотой петербурженка чувствует себя неплохо
В питерском НИИ им. Джанелидзе остается девушка, которую бывший возлюбленный облил кислотой. Как сообщила ее сестра, состояние пострадавшей стабильно тяжелое. У нее диагностировали химический ожог 35% тела, пишет «78».
Родственница рассказала, что от ожогов уже отпадают корочки. По словам собеседницы, в целом пострадавшая чувствует себя неплохо, но жалуется на сильные боли.
«Зашили глаз, пересадили кожу», — добавила родственница жертвы.
Нападение произошло 23 мая в квартире на Железноводской улице. Мужчина пришел к экс-возлюбленной, поссорился с ней, после чего облил кислотой, порезал и выстрелил из сигнального пистолета