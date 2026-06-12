«Отрезала лишнее»: Россиянка полгода не может закрыть глаз после блефаропластики
Жертва неудачной блефаропластики больше не может закрывать глаз: хирург отрезала «лишнее». Как сообщает Telegram-канал Baza, вместо «свежего взгляда» Валадият из Махачкалы получила вечно открытое веко, бессонницу и проблемы со зрением.
Девушка сделала неудачную блефаропластику у своей старой знакомой Маликат. Та предложила услуги дёшево, всего за 20 тысяч рублей. Веко перестало закрываться сразу после процедуры, но медик заверила: это просто отёки.
Однако за полгода пациентка ни разу не сомкнула глаз. Чтобы хоть как-то поспать, Валадият придумала лайфхак — приклеивает пластырем веко к лицу. Другой хирург подтвердил худшие опасения: девушке отрезали лишние 3–4 миллиметра кожи. Чтобы исправить результат, врачу пришлось пересаживать кожу.
Вместо извинений потерпевшая получила от виновницы оправдания, а затем угрозы от её матери. В суд девушка не идёт — жалеет Маликат, потому что та беременна. Сейчас медики дают прогнозы: возможно, веко удастся сомкнуть.
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