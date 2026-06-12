«Отрезала лишнее»: Россиянка полгода не может закрыть глаз после блефаропластики

12 июня 2026, 16:57

Жительница Махачкалы не может сомкнуть веко после неудачной блефаропластики

Фото: Istock/VLG

Жертва неудачной блефаропластики больше не может закрывать глаз: хирург отрезала «лишнее». Как сообщает Telegram-канал Baza, вместо «свежего взгляда» Валадият из Махачкалы получила вечно открытое веко, бессонницу и проблемы со зрением.