Незнакомка жестоко избила мать на глазах ее малолетних детей в Новороссийске
В Новороссийске конфликт на детской площадке закончился избиением. Об этом пишут местные СМИ.
11 июня на улице Южной произошёл инцидент. Мать с детьми находилась на детской площадке, когда десятилетняя девочка начала обзывать малышей. Женщина сделала ей замечание, после чего подошла мать школьницы и устроила скандал.
Затем она начала избивать женщину, таская её за волосы. Всё это происходило на глазах у маленьких детей пострадавшей. Муж нападавшей спокойно наблюдал за происходящим, хотя очевидцы кричали ему, чтобы он остановил супругу.
У пострадавшей не было возможности защищаться, так как она недавно перенесла операцию на животе. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Двое четырёхлетних детей, ставших свидетелями избиения, переживают сильный психологический шок. В полицию уже подано заявление.
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