Российская школьница умерла от неизвестного вещества в детском лагере
В республике Хакасия девочка, находясь на отдыхе в детском лагере, отравилась неизвестным веществом и погибла. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
26 июня в детском оздоровительном лагере у 10-летней девочки появились признаки отравления. Ребёнка с тошнотой и высокой температурой экстренно госпитализировали в больницу. В медицинском учреждении школьнице поставили диагноз «отравление неустановленным веществом».
Спустя пять дней после всех лечебных мероприятий, состояние ребёнка резко ухудшилось. Несмотря на проведённые реанимационные действия, спасти девочку не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти девочки. Кроме того, осуществляется проверка качества оказания услуг в детском лагере. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.
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