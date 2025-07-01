Российская школьница умерла от неизвестного вещества в детском лагере

01 июля 2025, 17:18

Девочка не выжила, отравившись неизвестным веществом в детском лагере

Фото: Istock/Henadzi Pechan

В республике Хакасия девочка, находясь на отдыхе в детском лагере, отравилась неизвестным веществом и погибла. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.