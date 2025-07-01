Две россиянки осуждены за убийство знакомого из-за отказа в интимной связи

01 июля 2025, 15:56

На Ставрополье осудили двух женщин, обвиняемых в жестоком убийстве знакомого

Фото: iStock/simpson33

Суд в Ставропольском крае приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы двух местных жительниц, обвиняемых в жестоком убийстве своего 63-летнего знакомого на кладбище. Конфликт между женщинами, 38 и 30 лет, и мужчиной произошел в мае 2024 года на территории Крестовоздвиженского кладбища в городе Михайловске. Об этом пишет РИА Новости.