Две россиянки осуждены за убийство знакомого из-за отказа в интимной связи
Суд в Ставропольском крае приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы двух местных жительниц, обвиняемых в жестоком убийстве своего 63-летнего знакомого на кладбище. Конфликт между женщинами, 38 и 30 лет, и мужчиной произошел в мае 2024 года на территории Крестовоздвиженского кладбища в городе Михайловске. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, причиной ссоры стало то, что мужчина отказался вступать в интимную связь с одной из женщин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, одна из подсудимых, вооружившись деревянным предметом, несколько раз ударила потерпевшего по голове, после чего обе женщины продолжили избивать его кулаками. Затем они перенесли мужчину в близлежащую лесополосу, где избивали его до смерти.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 и 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Гособвинение на процессе поддерживал прокурор Ставропольского края Юрий Немкин.
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который 30 лет назад совершил убийство 7-летнего ребёнка. Подробности данного происшествия сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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